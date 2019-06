Dynamic Sensations by DS 3 CROSSBACK

Margem Sul

Um cantinho junto ao mar

Lisboa tem uma localização privilegiada. E a pouco mais de uma hora de distância, ou até menos, são vários os locais onde vale a pena ir passar o dia. E porque não ir até à Margem Sul?

Há quem diga que é o “lado certo”, nem que seja porque tem no Cristo-Rei o miradouro mais alto e, é claro, as melhores praias. Por isso, atravessando a ponte 25 de Abril ou apanhando o ferry de Belém para a Trafaria, comece o dia “do outro lado”.

A Costa de Caparica é, desde o final da década de 1970, o lugar onde Lisboa vai a banhos… aqui, a par de um infeliz desordenamento urbanístico, há areais para todos os gostos. São 15 quilómetros de costa e de algumas das mais belas praias nacionais. Do extenso areal da Fonte da Telha à popular praia da Morena e a não menos famosa esplanada do Borda d’Água, há muito por onde escolher, mas nos últimos anos e em parte graças ao sucesso da praia de São João, com um prático parque de estacionamento que ajuda a evitar algum congestionamento, são cada vez mais os curiosos a descobrir a Cova do Vapor. Situada na foz do Tejo, esta velha vila de pescadores, que até já teve lugar num documentário no canal France 3, é uma escolha alternativa para quem quer fugir à confusão da Caparica e experimentar um Cai Bem, a bebida oficial da terra, um “refresco” com ginjinha, gasosa e hortelã, ou limonada, que pode ou não ser acompanhada de uma bola de Berlim na padaria do Eduardo.

Daqui ao Convento dos Capuchos, na área da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica, é um saltinho. Construído no século XVI por frades franciscanos, 400 anos depois mantém a vista privilegiada sobre o Atlântico, com direito a ver Lisboa, o Bugio, a baía de Cascais, a serra de Sintra e até a da Arrábida e o cabo Espichel. Ainda assim há quem prefira continuar até à Trafaria, onde nos tempos do cardeal D. Henrique ficavam em quarentena as pessoas e as mercadorias que chegavam de navio a Lisboa, e onde hoje ainda se encontram muitos e bons restaurantes de comida tradicional. Seguindo pela N377, descobrimos locais como a Quinta do Tagus, um hotel instalado numa casa onde terá vivido o pintor Columbano Bordalo Pinheiro. A veracidade da história pode ser questionável, mas a vista para o rio Tejo, o Padrão dos Descobrimentos e a Torre de Belém e a atmosfera de tranquilidade que aqui se vive são certamente a melhor das fontes de inspiração…