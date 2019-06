Dynamic Sensations by DS 3 CROSSBACK

Porto Sentido

Atravessar o Douro

No Porto, existem seis pontes a atravessar o Douro. Mesmo sem contar com a ponte de D. Maria Pia e com a de São João, exclusivamente ferroviárias, pode sempre optar por uma de quatro para entrar na cidade.

O nosso conselho é para esquecer as três mais práticas e rumar em direção à zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia para atravessar a D. Luís I, a mais emblemática das pontes – e a mais bonita, se não contarmos com a D. Maria, entretanto desativada.

Quem vem e atravessa o rio, Junto à Serra do Pilar cantava Rui Veloso em Porto Sentido, e uma boa homenagem será visitar o mosteiro homónimo e deliciar-se com uma das melhores vistas sobre a cidade do Porto. Ou, se forem horas de repasto, juntar o útil ao agradável num dos restaurantes do hotel The Yeatman, ali ao lado, cujos jardins oferecem a mesma vista de eleição sobre esse (…) Velho casario, Que se estende até ao mar…

E é assim, com a certeza de que ainda regressaremos a Vila Nova de Gaia, que passamos então pela D. Luís I. Ponte inaugurada em 1886 e desde sempre dividida em dois tabuleiros: no superior, passa agora o metro de superfície e, no inferior, os peões e os carros. Com sorte, poderá ver alguns dos locais a atirarem-se ao rio, um ritual comum, apesar dos 11 metros de altura para a água.