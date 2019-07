Sudoeste

Mar sem fim

Seguindo para Vila de Bispo pela N268, o desfile de praias continua. E embora a água possa ser um pouco mais fria aqui do que no resto do Algarve, a garantia é de ter umas férias mais sossegadas, com muito espaço para a toalha. Da beleza natural da quase sempre deserta praia da Murração ao imperial areal dourado da Cardoama, são várias as praias na lista das mais belas. Para fugir ao vento, a do Beliche, escavada nas falésias ocre, é uma boa escolha. Fica numa enseada entre a ponta de Sagres e o cabo de São Vicente, a ponta mais a sudoeste de toda a Europa continental, onde também é obrigatório ir para ver o melhor pôr do sol de sempre.

A força da natureza é forte por estas bandas, tal como é forte a gastronomia. Entre as maiores especialidades estão os percebes, sempre suculentos, apanhados à mão nos recifes em redor de Sagres, uma prática ancestral cada vez mais rara. Mexilhões, feijoada de choco, lapas grelhadas, navalheiras, salada de polvo, camarão, choco frito e cataplanas são outras das iguarias que poderá encontrar em restaurantes locais como a Eira do Mel, já no caminho para a praia do Castelejo.

Lugar mítico da história dos Descobrimentos Portugueses, a Fortaleza de Sagres tem direito a paragem da praxe. Construída em meados do século XV a mando do infante D. Henrique, é uma das atrações históricas mais visitadas do Algarve e o nosso último desvio antes de regressarmos à estrada, com a imagem da imensidão do Atlântico presa à memória…